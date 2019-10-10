Karaciğerini verdiği 12 yıllık eşi tarafından aldatılan genç kadın karaciğerini geri istedi
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Karaciğerini verdiği 12 yıllık eşi tarafından aldatılan genç kadın karaciğerini geri istedi

Her gün yeni bir olayın araştırıldığı Müge Anlı'ya karaciğerini verdiği eşinin kendisini aldattığını söyleyen Melike Özmen'in anlattıkları damga vurdu. Özmen, eşinden intikam almak istediğini söyledi.

10.10.2019 13:58
Karaciğerini verdiği 12 yıllık eşi tarafından aldatılan genç kadın karaciğerini geri istedi

ATV'nin en çok izlenen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine ilginç bir olayla ekranlara geldi. Programda Melike Özmen isimli genç kadın, 12 yıllık eşine hasta iken karaciğerini verdikten sonra kendisini aldattığını söyledi. Bunu öğrenen genç kadın ise canlı yayından eşine verdiği karaciğerini geri isteyince herkes şoka girdi. Kalbinin çok kırıldığını ve ondan intikam almak istediğini belirten genç kadının açıklamaları ise seyirciyi ekrana kilitledi.

KARACİĞERİNİ VERDİĞİ EŞİ İYİLEŞTİKTEN SONRA ALDATTI

Melike Özmen, 6 aylık ömrü kaldığı söylenen eşine hiç düşünmeden yıllar önce karaciğerini verdi. Karaciğer nakli yapılan eş de iyileşir iyileşmez Özmen'i aldattı. Aldatan eş bir gün Melike Özmen'in karşısına çıkıp onu sevmediğini ve evden gitmesi gerektiğini söyledi.

KARACİĞERİNİ GERİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Hayatını kurtardığı eşi tarafından evden kovulan Özmen, evden ayrılmak zorunda kaldı.Ardından aldatan eş hamile sevgilisiyle hiçbir şey olmamış gibi o evde yaşamaya başladı. Çaresiz kalan genç kadın soluğu Müge Anlı'nın programında aldı.

Canlı yayında gözyaşları içinde başına gelenleri anlatan Melike Özmen, boşanması için eski eşi ve sevgilisi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek eşine verdiği karaciğerini geri istiyor.

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YORUMLAR (5)

  • UZMAN PSİKOLOG:
    TABİKİ GERİ İSTEMESİ ÇOK NORMAL HEM HAYAT VERECEKSİN HEMDE HAYAT VERDİĞİN KİŞİ SENİN HAYATINI SÖNDÜRECEK VARMI ÜÇ KURUŞA BEŞ KÖFTE SÖKE SÖKE VERECEK HEMDE DEĞMEZ BU İNSANA İYİLİK YAPMAK YAZIKLAR OLSUN
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  • PRATİSYEN PSİK:
    uzmanın. istersen bi de bu işin nasıl olacağı konusunda bizleri bi aydınlatsan. angut.
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  • BLACK SWORD:
    Kardeşim Müge anlı iyi hoşta, bu konuların insanların gözüne soka soka ayrıntılı anlatılması olmuyor yahu, milletin bilinçaltına işliyor (çoluk çocuk, ergen var, çocuktan daha beter cahil insanlar var) gece kuşağına koyun banttan, izleyen ister istemeyen uyur!
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