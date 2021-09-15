Karaciğer naklinden sonra 2 bebek dünyaya getirdi, literatüre girdi

Adana'da 2016 yılında karaciğer nakli olan Aylin Atik, geçen sene ilk bebeğini, geçen ay da ikinci bebeğini dünyaya getirerek tıp literatürüne girdi.

Karaciğer hastası Aylin Atik (34), Habib Atik (36) ile 2015 yılında evlendi. Karaciğer nakli beklediği sırada evlenen genç kadın, 2016 senesinde hayatını kaybeden genç bir sporcudan bağışlanan karaciğer ile nakil oldu. Önce sağlığına kavuşmak, sonra da anne olmak isteyen genç kadın, nakil ameliyatından çıkar çıkmaz doktoruna "Anne olabilecek miyim" diye sordu.

Nakilden sonra hamilelik için 2 yıl beklemesi gereken genç kadın, bu süreyi sabırla bekledi. Ancak gebelik riskleri nedeniyle Türkiye'de ve dünyada karaciğer nakli sonrası anne olan kişi sayısının çok az olduğunu biliyordu. 2019 yılında anne olmak isteyen Aylin Atik, Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvurdu. Normal yolla hamile kalamayan Aylin Atik'in tedavisini Acıbadem Adana Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Volkan Noyan gerçekleştirdi. 2019 yılında uygulanan tüp bebek tedavisi başarıyla sonuçlandı ve Aylin Atik anne olacağının müjdesini aldı.

Geçirdiği karaciğer nakli nedeniyle hamilelik sürecinde oluşabilecek riskler dikkate alındı ve Acıbadem Adana Hastanesi Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir tarafından yakından takip edildi. 2020 Mart ayında ülkemizde ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından Covid-19 bulaşma riski nedeniyle genç kadının korkuları daha da arttı ancak 17 Ağustos'ta evladı Hamza'yı 35 hafta 5 günlükken dünyaya getirdi.

Hamza'nın bir kardeşi olmasını isteyen Aylin Atik, bütün riskleri göze alarak bir kez daha ama bu kez normal yolla hamile kaldı. Hamilelik sürecini yine sıkı takip altında geçiren genç kadın, 1 Eylül'de kızı Rabia'yı dünyaya getirerek tıp literatürüne girdi.

"Literatürde 1-2 hasta var"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Acıbadem Adana Hastanesi Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, Aylin Atik'in tıp literatürüne girdiğini belirterek, "Aylin hanımın ismi, tıp literatürüne karaciğer nakli sonrası ikinci kez anne olmuş hasta olarak geçecek . Kendisi karaciğer naklinden sonra peş peşe 2 kez doğum yapmış birisi. Aylin'in ilk gebeliği, tüp bebek tedavisiyle oldu ve 35. haftada doğum yaptı. Ancak 2. gebelik ilk gebeliğin ardından kendiliğinden oluştu ve herhangi bir tedaviye gerek kalmadı. Ayrıca 38. haftada planlı sezaryen ile doğum yaptı. Literatürde karaciğer nakli sonrası doğum yapan hasta sayısı çok az. Peş peşe 2 doğum yapan hasta sayısı ise daha da az. Literatürde 1-2 hasta var. Biz Aylin'i yakın zamanda vaka takdimi, olgu sunumu olarak bir kongrede sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"İnsanlar pes etmesin"

Nakil olmuş kişilerinde bebek sahibi olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, "Aylin hanım peş peşe oluşan gebeliklerinde de sağ salim 2 bebeği de kucağına aldı. Yıllardır bu alanda çalışan bir uzman olarak karaciğer nakili olup da 2 kez doğum yapan hastayla ben ilk kez karşılaşıyorum. Ama şunu da belirtmek isterim; nakil olmuş annelerde erken doğum, yüksek tansiyon gibi bazı gebelik riskleri görülür. O nedenle mutlaka riskli gebelikler konusunda uzmanların takip etmesinde yarar var. Özellikle vurgulamak lazım; organ nakli olmuş hastalar, anne olabilir. Pes etmesinler" dedi.

"Birçok kişinin içini ferahlattım"

Aylin Atik ise birçok hastaya umut olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Aylin Atik ise Çok mutluyum. İlk gebeliğimde çok araştırma yaptığım ve sonuç elde edemediğim için çok korkmuştum. İkinci gebeliğimde ise bu korkularımı yitirdim artık. Böyle bir şeyin olması çok güzel. Benim gibi aynı problemi yaşayan bir çok kişiden geri dönüş aldım. Birçok kişinin içini ferahlattım. Onlarda tekrardan bebek sahibi olmaya yöneldiler. Çoğu kişi kestirip atmış. Nakilde kesinlikle olmaz diye. Bu şekilde benim sağlıklı bebek sahibi olabilmem çoğu kişiye umut oldu. İlk nakil olduğumda 'Bebek sahibi olamayacaksın' dediler. Çünkü bununla ilgili bir araştırma, veri yoktu. Ancak en son Cansun hocamızla görüşünce demek ki doğru ellerde olabileceğine inandım." - ADANA