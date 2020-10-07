Karacasu'da pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi
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Karacasu'da pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi

07.10.2020 09:45 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:49
Karacasu'da pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tekrar yayılma gösteren Kovid-19 salgını, Esençay Mahallesin'deki bir vatandaşın da korona testinin pozitif çıkması ile sonucu pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tekrar yayılma gösteren Kovid-19 salgını, Esençay Mahallesin'deki bir vatandaşın da korona testinin pozitif çıkması ile sonucu pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi.

Karacasu'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilçe genelinde tedbir ve filyasyon çalışmaları sıkı bir şekilde devam ederken, Esençay Mahallesinde bir vatandaşın korona testi pozitif çıktı. İlçe genelindeki pozitif vaka sayılarında artış yaşanırken, Ataeymir Mahallesi'nde 1, Esençay Mahallesi'nde 2, Yaylalı Mahallesi'nde 3 olmak üzere toplam pozitif vaka sayısı 6 oldu. Yapılan filyasyon çalışmaları kapsamında da temaslı olduğu tespit edilen kişi sayısı 32'ye düşerken, izolasyona alınan konut sayısı da 20 oldu.

Korona virüsün hep birlikte kurallara uyularak yenileceğinin altını çizen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ise, Karacasulu vatandaşlardan destek isteyerek "Lütfen bizlere destek olun ki, bir olmanın gücü ile bu zor günleri birlikte aşabilelim. İnanıyorum ki, el birliği ile salgının yayılmasını en kısa sürede kontrol altına alıp, ilçemizi bir kez daha virüsten kurtaracağız" dedi. - AYDIN

Karacasu'da pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi
Karacasu'da pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi
Karacasu'da pozitif vaka sayısı 6'ya yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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