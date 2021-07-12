Karacasu Belediye Başkanı İnal istifa etti
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Karacasu Belediye Başkanı İnal istifa etti

Karacasu Belediye Başkanı İnal istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Cumhur İttifakı adayı olarak belediye başkanı seçilen MHP'li Zeki İnal, 2 yıllık icraatlarını değerlendirmek amacıyla basın mensupları ve muhtarlarla bir araya geldi. Göreve geldiği 2 yıl içerisinde hayata geçirdiği projeleri anlatan Başkan İnal, Karacasu'nun marka değerini artırmaya yönelik projelerinin belediye meclis üyelerince reddedildiğine dikkat çekti. Yaşanılan olaylardan dolayı sağlık sorunlarının başladığını belirten İnal, toplantının sonunda başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yapılan açıklama salonda bulunan muhtarlar üzerinde şok etkisi oluştururken, İnal kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür ederek, Karacasulu vatandaşlardan helallik istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) bir neferi olarak Karacasu için çalışmaya devam edeceğini söyleyen İnal, "Projelerimiz için hibe de aldım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan borçlanmak için de aldım ama ne yazık ki Karacasu Belediye Meclisi'nden geçiremedim. Bu da beni hasta etti. Diğer bir sorun ise yaylayı imara açıyoruz diyorlar. Burayı imara açmıyoruz, sadece yapı izni veriyoruz. Onu da yayla unsurunu koruyarak belli şartlar koyarak bu izni verecektik. Bunu İl Tarım'dan geçirdim, Valilik'ten geçirdim, bizzat bakan beyden izin aldım. Yaylayı betonlaştıracaksın diye medyaya ve çevreye söylentiler yaydılar. Yaylayı imara açarsam betonlaşır. Ben yayla statüsünü korumak için yaptım. Bu projemi de ne yazık ki meclisimden geçiremedim. Yani şunu söylemek istiyorum, yaptıklarım çok güzel, hepinizden Allah razı olsun, bana oy vererek bu makama oturtan tüm Karacasululara ve hemşerilerime, herkese çok teşekkür ediyorum. ve onların oylarının karşılığını vermek için koşturuyorum. Oy vermeyenlerden de Allah razı olsun. Sanki şu yaptıklarıma göre bu oyların karşılığını verdim gibi geliyor. Beni üzen bu iki üç konu. Karacasu'nun gelişmesi ve ilerlemesi için bu konular beni çok üzdü. Beni hasta etti. Ben inanın 6 aydan beri hastayım. En son doktorum, 'Kesinlikle stres yapmayacaksın. Strese girmeyeceksin' dedi. Ben de bundan sonra strese girmemek için stres yapmamak için hepinizden helallik istiyorum. Bugünden itibaren belediye başkanlığından istifa ediyorum ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir mensubu olarak çalışmaya devam edeceğim. Hepinizden Allah razı olun" dedi.

(Uğur Eser - Ali Soydemir/İHA)

Karacasu Belediye Başkanı İnal istifa etti
Karacasu Belediye Başkanı İnal istifa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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