Karacaören Barajı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor
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Karacaören Barajı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor

Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören Barajı, yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğası ve huzur veren göl manzarası ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

02.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:58

Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören Barajı, yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğası ve huzur veren göl manzarası ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle, izole tatil arayışında olan yerli turistler, kalabalıktan uzak tatil arayışına girdi.

Bu yönüyle dikkati çeken Karacaören Barajı ve havzası da doğaseverlerin adresi oldu. Kuş sesleri eşliğinde izlenen göl manzarası ve sessizliğiyle ilgi gören baraj gölü ve çevresi, bölgede başlayan yatırımlarla turizm destinasyonu haline geldi.

Günübirlik misafirlere de açık olan bölgede bazı ziyaretçiler ise havzada kurulu göl manzaralı çadır ve bungalovlarda kalıyor. Tatilciler, doğa ile baş başa zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karacaören Barajı'nın son yıllarda turizm destinasyonu haline geldiğini söyledi.

Burdur, Antalya, Isparta üçgeninde yer alan Karacaören'in eşsiz bir doğal güzellik sunduğunu belirten Ünal, "Burası, yeşille mavinin buluştuğu, sessizliğiyle de insanlara huzur veren bir mekan. Bölge, turizm yatırımlarıyla son yıllarda önemli bir destinasyon haline geldi." dedi.

Kano turu da var

Ünal, barajı gören yamaçlara bungalov evler yapan girişimciler sayesinde bölgede turistik faaliyetlerin başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Karacaören'in güzelliklerini yaşamak isteyenleri bölgemize davet ediyoruz. Kalabalıktan uzak sosyal mesafenin sağlandığı bungalov evlerde insanlar tatillerini yapabilir, kanyonda kano turuna katılabilir, barajda yetişen alabalıkların tadına bakabilirler. Cennetten köşe gibi bir yer burası."

"Rezervasyonların yüzde 80'i sağlık personeli"

Bölgede hizmet veren bir tesisin sorumlusu Sedat Yaman Yılmaz da Karacaören 1 Barajı'nın kıyısındaki yamaçlara kurulu konaklama tesislerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Yılmaz, müşterilerini doğal ortamda evlerindeymiş gibi rahat ettirmek istediklerini belirtti.

Doğada, ağaçların arasında tatil geçirmek isteyenleri ağırladıklarını kaydeden Yılmaz, "Burada konaklayacağınız evlere doğru çıkarken güller, lavantalar ve daha önce görmediğiniz çiçeklerin arasından geçiyorsunuz." dedi.

Müşterilerin konakladığı sürede hobi tarlasında sebze ve meyve toplayabildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Normalleşme sürecinde misafirlerimiz daha çok ilgi göstermeye başladı. İnsanlar burada sabahları çalar saatle değil, horoz sesiyle uyanıyor." ifadelerini kullandı.

Tesisin sağlık sektörü çalışanları tarafından tercih edildiğini vurgulayan Yılmaz, "Rezervasyonlarımızın yüzde 80'i sağlık personeli. Doğa, burada her mevsim ayrı güzel. Kışın da baraja karşı hamam ve sauna hizmeti veriyoruz." şeklinde konuştu.

"İzole tatil için buradayız"

Afyonkarahisar'dan gelen Doktor Eda Bulut da izole tatil için bu tarz bir yeri seçtiğini söyledi.

Tatil tercihinde sağlık koşullarının belirleyici olduğunu ifade eden Bulut, "Her yer dezenfekte ediliyor, günlük ateş ölçümü yapılıyor. Burada sosyal mesafe kendiliğinden sağlanıyor çünkü her şey bireysel kullanım için ayarlanmış durumda." dedi.

Denizli'den gelen Endokrinoloji Uzmanı Dr. Nevzat Bilal de salgın nedeniyle insanlardan uzak, sakin bir alanda tatil yaptıklarını söyledi.

Bilal, tesisin ve bulunduğu bölgenin izole bir tatil için uygun olduğunu belirtti.

Öğretim Görevlisi Uğur Temiz de bölgeyi sosyal medyadan görüp geldiğini belirterek, "Pandemi sürecinde içinde kendimizi doğayla içi içe olan bir yere atmak istedik. Burası da bizim için güzel bir yer, çok keyif aldık." değerlendirmesi yaptı.

Kocaeli'den gelen Fulya Sönmez de sosyal mesafeye uygun bir tatil geçirdiklerini söyledi.

Karacaören Barajı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor

Kaynak: AA

Manşet

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