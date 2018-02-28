Karacan: "Millete Balans Ayarı Yapan Darbeci Zihniyetin Son Kalıntılarını 15 Temmuz'da Gördük"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "28 Şubat'ta siyasette, bürokrasiye, demokrasiye, öğrencilere, ekonomiye, iş dünyasına ve millete balans ayarı yapan darbeci zihniyetin son kalıntılarını 15 Temmuz'da gördük." dedi.

Yarın düzenlenecek olan "Sanatçı ve Mehmetçik El Ele" programına katılmak için gelen kentte gelen Karacan, AK Parti Kilis İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin geleceğinin çok güzel olduğunu ve ülkenin zor zamanlar atlattığını dile getiren Karacan, 21. Şubat'ın 21. yılının yaşandığını kaydetti.

"28 Şubat'ta siyasette, bürokrasiye, demokrasiye, öğrencilere, ekonomiye, iş dünyasına ve millete balans ayarı yapan darbeci zihniyetin son kalıntılarını 15 Temmuz'da gördük." diye konuşan Karacan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde FETÖ'nün balansçı ekibine dersini verdiğini vurguladı.

28 Şubat'ta çekilen mağduriyetlerden daha da fazlasını çekmemek için bir dönemin üzerini kapattığını dile getiren Karacan, şöyle devam etti:

"Artık şu unutulmamalı ki her darbe sonrası bu millet bir kat daha birleşmiş, bir kat daha güçlenmiş, bir kat daha aslına ve reisine sahip çıkan bir millet olmuştur. Hala darbe kalkışmasına darbelere medet umanlara, bir köşede bekleyen, sinsi hain tuzaklara bir kez daha seslenmek istiyorum. Sonuna kadar demokrasi, sonuna kadar dürüst siyaset, sonuna kadar millet."

Türkiye'nin çok sıkıntılar yaşadığını, ihtilaller gördüğünü ancak o günlerin geride kaldığına dikkat çeken Karacan, Allah'ın izniyle kefenini giymiş bir liderin arkasına sonun kadar giden milletin bundan sonra da gitmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kilis'in yanında olduklarını belirmek için kente geldiklerini dile getiren Karacan, yarın sanatçı ve futbolcuların askerlerle görüşüp vatandaşlarla sohbet edeceğini belirtti.

Türkiye'nin Kilis ve Hatay ile yüreğinin bir attığını vurgulayan Karacan, "Bugün eğer Cumhurbaşkanımız sadece 'gidiyoruz' dese Türkiye'nin batısından, kuzeyine hepsi buraya akın eder. Bizim en küçüğünden en yaşlısına kadar hepimizin kalbi sizlerledir. Liderinden sandık başkanına kadar herkesin kalbi sizlerledir." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak'ın konuşmasının ardından il başkan yardımcısı Mehmet Tanrıaşkı, 28 Şubat'ta yaşananları anlatan bildiri okudu.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Toprak'ı 28 Şubat'ın anısına TBMM resminin yer aldığı tablo hediye etti. Toprak da Karacan'a Kilis yorganı hediye etti.