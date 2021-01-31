Karacadağ'da karla mücadele çalışması devam ediyor

DİYARBAKIR'da sönmüş volkanik Karacadağ eteklerinde dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle, Bağlar Belediyesi karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

DİYARBAKIR'da sönmüş volkanik Karacadağ eteklerinde dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle, Bağlar Belediyesi karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'a 60 kilometre mesafede bulunan sönmüş volkanik Karacadağ eteklerinde dünden beri etkisi sürdüren kar yağışı nedeniyle, ulaşımın aksamaması için Bağlar Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar yağışından en fazla etkilenen ve yolunun kapanma riski bulunan Alatosun Beldesi ve mezralarında yoğunlaşan ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için önceki yağışlarda olduğu gibi yine önlem aldıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Ekiplerimiz, Karacadağ bölgesinde yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için önleyici tedbirler alarak zamanında müdahalelerle vatandaşlarımızın mağdur olmasının önüne geçti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR