Karacabeylilerden kentin geleceği için beyin fırtınası

Balıkesir Orman Bölge Müdürü, Karacabeyli Birol Dündar ve Balıkesir Üniversitesi'nden Karacabeyli Prof. Dr. Abdullah Soykan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti.

İade-i ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmede Başkan Özkan, "Karacabey'de doğmuş, yetişmiş ve memleketimizin birçok vilayetinde başarılı olarak görevini ifa eden hemşerilerimizi çeşitli vesilelerle ziyaret ediyoruz, onlarla irtibat kuruyoruz. Karacabey için neler yapabiliriz üzerine konuşuyoruz. Kendilerinin turizm, çevre, ağaçlandırma konusundaki önerilerini ve desteklerini aldık. Karacabey'in geleceği için son derece verimli bir görüşme oldu" dedi.

Karacabey, 06.05.2021 – Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın; Karacabey'de doğan, Karacabey'de doyan ve yolu Karacabey'den geçen herkesle iş birliği anlayışı ile gerçekleştirdiği ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Karacabey Harmanlı Mahallesi'nden olan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar ile bir araya gelen Başkan Özkan, ilçede düşünülen çeşitli projeleri Dündar ile değerlendirme imkanı bulmuştu.

Bu görüşmenin ardından Dündar, yine Karacabeyli olan Balıkesir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdullah Soykan ile birlikte, Başkan Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede ilçenin dünü, bugünü ve yarını üzerine çeşitli konular gündeme gelirken, farklı proje önerileri de birlikte değerlendirildi.

Her şey Karacabey için

Özkan görüşme sonunda yaptığı açıklamada, "Karacabey Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren bir felsefemiz var. Karacabey'de doğan, Karacabey'de doyan ve yolu Karacabey'den geçen herkesin, şehrimiz için yapacak bir şeyleri olmalı düsturu ile hareket ediyoruz. Bu itibarla Karacabey'de doğmuş, yetişmiş ve memleketimizin birçok vilayetinde başarılı olarak görevini ifa eden hemşerilerimizi çeşitli vesilelerle ziyaret ediyoruz, onlarla irtibat kuruyoruz. Karacabey için neler yapabiliriz üzerine konuşuyoruz. Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde Balıkesir Üniversitesi'nde görev yapan, Karacabey'imizin Hamidiye Mahallesinden Prof. Dr. Abdullah Soykan'ı ziyaret etmiştik. Yine Karacabey'imizin Harmanlı Mahallesi'nden olan ve Balıkesir Orman Bölge Müdürü olarak görev yapan Birol Dündar'ı ziyaret ettik. Yeni görevinde kendisine hayırlı çalışmalar temenni ettik. Görüşmelerimizde, kendilerinin turizm, çevre, ağaçlandırma konusundaki önerilerini ve desteklerini Karacabey'imiz adına almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok verimli bir ziyaret gerçekleşti. Bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler