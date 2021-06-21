Karacabeyli gencin Erdoğan için bestelediği 'Koca Yürekli Adam' 2023 seçim şarkısı olabilir

Erdoğan, 'Babalar Günü' nedeniyle AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gençlerle En Baba Buluşma' adlı çevrim içi programda, 81 ilden yaklaşık 700 gençle bir araya geldi. Renkli anların yaşandığı buluşmaya Karacabeyli Emre Çelik'in 'Koca Yürekli Adam' isimli şarkısı damga vurdu. Şarkıyı beğenen Erdoğan, "Seçim kampanyamız için hazırlığını yaparız" dedi.

Babalar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yoluyla gerçekleşen ve 81 vilayetten gencin yer aldığı konuşmaya Karacabeyli Emre Çelik de katıldı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bestelediği 'Koca Yürekli Adam' isimli şarkıyı seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik'in yazıp seslendirdiği şarkıyı çok beğenirken, yaptığı açıklamada, "Bu şarkının daha çok zenginleştirilip güçlü hale getirilmesi gerekiyor. Daha sonra CD'sini gönderirsen, biz de arabamızda dinleriz. Hatta seçim kampanyamız için hazırlığını yaparız. Biraz daha zenginleştirip çoğaltman lazım. Gerekli destekleri sağlarız. CD'yi senden en kısa zamanda bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bestesi ve müziği kendisine ait olan 'Koca Yürekli Adam'ı söyleyen Emre Çelik (21) ise yaptığı açıklamada, "Bu tecrübe benim için gurur verici. Ülkemizdeki birçok genç için Cumhurbaşkanımıza şarkı söylemeyi seçtim, kendisiyle sohbet etmek bile hayaldir. Tabii bu süreç yalnız başına olmadı. Ekibimiz, yönetimimiz ve başkanımıza aynı zamanda teşekkür ediyorum. Bu burada kalmayacak, ileriki süreçlere aktaracağız. İnşallah her şey için hakkımızda hayırlısı olur. Boş vakitlerimde gitar hep elimde oluyor. Çalıyorum, şarkılar söylüyorum, besteler yazıyorum. Yayında da saz konusuna değindi Cumhurbaşkanımız. Ben de zaten saz çalmak istiyorum. Kendime güveniyorum, bu konuda da yetenekli olacağımı biliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı