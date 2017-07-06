Karacabey Kütüphanesine Yeni Kitaplar Geldi

Karacabey Halk Kütüphanesi, yeni gelen 2 bin 133 adet kitabı okuyucularıyla buluşturdu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen kitapları basına tanıtan Kütüphane Müdürü Sedat Özden, "6 bin 367 adet kitabımız vardı. Bu gelen çocuk ve yetişkin kategorisindeki roman, hikaye, araştırma gibi 2 bin 133 adet kitabımızla şuan mevcudumuz 8 bin 500'e ulaştı" dedi.



İlçede okuyucu kitlesinin yüksek olduğunu söyleyen Müdür Özden, okuyucularından gelen talepler doğrultusunda yaptıkları listeyi de yılsonuna kadar Bursa İl Halk Kütüphane Müdürlüğüne ulaştırarak, güncel ve istenilen kitapların Karacabey Halk Kütüphanesindeki yerini almasını sağlayacaklarını ifade etti. Özden ayrıca, yetişkin ağırlıklı kitap çeşitlerinin bulunduğu kütüphanede üye sayısının bin 51 olduğunu belirterek, bu sayının her geçen gün giderek arttığını söyledi.



Karacabey ile ilgili yakın zamanda hazırlanan 'Karacabey Sempozyumu Bildirilen Kitabı' ile Karacabeyli yazar Şaban Yalazı'nın 'Hüdavendigar Vilayeti Salnamelerinde Karacabey' adlı yeni kitabının da kütüphanede yerini aldığını ifade eden Özden, Karacabeyli vatandaşları kütüphaneye davet etti. - BURSA