Karacabey'in tarihine ışık tutacak proje
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Karacabey'in tarihine ışık tutacak proje

Karacabey'in tarihine ışık tutacak proje
Bültenler - Haberler | Güncel

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün, Araştırmacı Yazar Şaban Yalazı ve Raif Kaplanoğlu ile bir araya geldi. Başkan Özkan, Şaban Yalazı'nın Karacabey'in tarihine ışık tutacak yeni ve önemli bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, belediye olarak bu projeye destek verdiklerini ifade etti.

Daha önce çıkardığı "Karacabey", "Hüdavendigar Vilayeti Salnamelerinde Karacabey" ve "19. Yüzyılda Karacabey'in Toplumsal ve Ekonomik Yapısı" isimli kitaplarıyla ilçenin tarihine ışık tutan Araştırmacı-Yazar Şaban Yalazı, bu kez de Karacabey'in tarihine yeni bir araştırma sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yalazı bu son çalışması kapsamında, Bursa'da önemli tarih araştırmaları gerçekleştiren ve bunları kitaplaştıran Araştırmacı Yazar Raif Kaplanoğlu ile birlikte, önceki gün Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, çalışmanın gidişatı ve kaynaklar üzerine çeşitli konular konuşuldu.

Şaban Yalazı, son yıllarda yaptığı çalışmalarla bu kez Karacabey'de bulunan mezar taşlarını da ele alarak, ilçenin geçmişine yönelik çeşitli değerleri gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Geçmişin emaneti

Araştırmacı Yazar Raif Kaplanoğlu ile birlikte ilçe merkezindeki mezarlıklarda bulunan eski mezar taşlarını incelediklerini belirten Yalazı, "Bu mezar taşları çok önemli. Karacabey'in geçmişine, sanatına, sosyal ve ekonomik yapısına dair bizlere pek çok ipucunu veriyor. Bu taşlar bize geçmişin emaneti. Geçmiş kültürümüze sahip çıkmalıyız. Bunu yaparken de birçok şey öğreneceğiz. Ne yazık ki günümüz mezar taşları kısa ve özensiz. Geçmişte yapılanlarda ise birçok şey anlatıyor o taşlar bize. İşte bu son projemizde de buradan yola çıkarak, Karacabey'in farklı bir tarihi noktasına ışık tutacağız" dedi.

Belediyeden tam destek

Ziyarete ilişkin konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan da "Karacabey; tarımsal faaliyetleri, doğa turizmine yönelik değerleri ve teknolojik yatırımlarının yanında, tarih bakımından da oldukça zengin ve el değmemiş bir şehir. Bu anlamda, ilçemizin geçmişine yönelik Sayın Yalazı ve Sayın Kaplanoğlu gibi önemli isimlerimiz vardı. Kişisel çabalarıyla ilçemizin pek çok önemli değerini ortaya koymuşlardı. Bizler de Karacabey Belediyesi olarak, onlara bundan sonraki çalışmaları için destek olacağız ve Karacabey'in tarihi yönüne de vurgu yapıp, onların da turizme kazandırılmasına yönelik çalışma başlatacağız. Bu anlamda, bu araştırmaları ve çalışmaları çok önemli buluyor ve her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.

Yerinde incelediler

Görüşme sonrası Başkan Özkan, Yalazı ve Kaplanoğlu ile birlikte önce Karacabey'deki bazı tarihi mezar taşlarını yerinde incelerken, Canbolu Köprüsü üstünde yer alan veKurtuluş Savaşı sırasında köprüden geçerken şehit düşen askerlerimizin anısına yapılan anıt taşın yerinde yeniden yaptırılması için de istişarelerde bulund

Kaynak: Bültenler

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