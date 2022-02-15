Karacabey'in huzur ve güvenliği için metruk binalarla mücadele sürüyor

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki kullanılmayan ve yıkılmak üzere olan metruk binalarla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Tabaklar, Saadet ve Yeşildere mahallelerinde metruk bina yıkımlarını gerçekleştiren Karacabey Belediyesi, bu yıkımlara bir yenisini önceki gün Mecidiye Mahallesi'nde ekledi.

Karacabey Belediyesi, uzun zamandır ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bu metruk binaları titizlikle yıkarak hem risk taşıyan bu binaların görüntü kirliliğine neden olmasının önüne geçiyor hem de kötü amaçlı kullanımı engelliyordu. Bunun yanında belediye, yıkılan bu binaların bulunduğu alanın inşaat çalışmaları başlayana dek otopark olarak kullanılmasını da sağlıyordu.

Bu kapsamda, Karacabey Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından toplam yıkımı gerçekleştirilen metruk bina sayısı da 91'e ulaştı.

Kararlı şekilde devam edecek

Belediye Başkan Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karacabey'in dört bir yanında metruk binalarla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hızlı bir şekilde tespitlerimizi yaparak, bu binaların yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Hem şehrimizin huzur ve güvenliği hem de çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bu yıkımları kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda, yıkımını gerçekleştirdiğimiz metruk binalar, çoğu yerde inşaat yapılana dek otopark olarak da kullanılabiliyor. Bu durum, özellikle şehir içinde yaşanan trafik sorunlarının önüne geçme noktasında da faydalı oluyor" dedi.

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