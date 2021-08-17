Karacabey'in altyapı çalışmaları hız kesmiyor

Karacabey Belediyesi'nin 2021'i 'altyapı yılı' olarak ilan etmesinin ardından, kentte bu yöndeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner ile birlikte Şahinköy Mahallesi'nde devam eden hat döşeme çalışmalarını inceledi.

Şahiner ve teknik ekipten çalışma hakkında bilgi alan Özkan, Şahinköy Mahallesi'nin bu çalışma sonrası artık su sıkıntısı çekmeyeceğini söyledi. Özkan, "Kentimizin altyapısının yenilenmesi adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Artık altyapı konusu kökten çözüme kavuşacak" dedi.

Karacabey, 17.08.2021 – Karacabey'in en önemli ihtiyaçlarından biri olan altyapı konusunda kalıcı çözüm üretilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar tam gaz ilerliyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner ile birlikte Şahinköy Mahallesi'nde devam eden hat döşeme çalışmalarına katıldı. Özkan, burada Şahiner ve teknik ekipten çalışma hakkında bilgi aldı.

Şahinköy Mahallesi'nin bu çalışma sonrası artık su sıkıntısı çekmeyeceğini belirten Özkan, "Şahinköy Mahallemizde son yıllarda yaz mevsiminde su sıkıntıları artmaya başlamıştı. Bu konuda gelen talepler doğrultusunda BUSKİ Müdürlüğümüzle yapılan istişare sonucu yeni bir derin kuyu açılması kararlaştırılmıştı. Burada açılan kuyudan mevcut depoya hat döşeme işlemi başlamış bulunuyor. Ağustos sonuna kadar hat devreye alınmış olacak" dedi.

Altyapı konusu kökten çözüme kavuşacak

Karacabey Belediyesi olarak, ilçe genelinde altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini ifade eden Özkan, Karacabey'in daha sağlıklı ve modern hale gelmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Özkan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlama hedefindeyiz. Kentimizin altyapısının yenilenmesi adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Artık altyapı konusu kökten çözüme kavuşacak. İlçemizin her yönüyle gelişmesi adına projeler üretmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler