Karacabey'de sokak hayvanları sahipsiz değil

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey Belediyesi başlattığı uygulama ile ilçede belirlenen noktalara sokak hayvanları için beslenme noktaları yaptı.

Belediye ekipleri tarafından bu besleme kutuları düzenli olarak mama ile doldurularak, sahipsiz hayvanlar için besleme çalışmaları yapılması planlanıyor.

Karacabey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde, sahipsiz hayvanlar için yapılan beslenme kutularının ilçede belirlenen noktalara montajı belediye ekiplerince yapıldı.

Düzenli olarak takip edilecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da konumlandırılan bu noktalardan birini inceledi. 'Hayvan Dostu Karacabey' sloganıyla yıl boyu çeşitli farkındalık çalışmalarına imza attıklarını belirten Özkan, "Şehrimizi, yaşadığımız alanları can dostlarımızla paylaşıyoruz. Sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler için bu beslenme noktaları hayati önem taşıyor olacak. Belirlenen noktalara bu kutular belediyemizce konuldu. Ve ekiplerimiz düzenli olarak bu besleme noktalarına yem bırakacak. Şehrimizde sokak hayvanları sahipsiz değil"dedi.

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