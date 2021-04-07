Karacabey'de ses getirecek projelerin hazırlıkları sürüyor

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Ak Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan'ın da yer aldığı görüşmede Başkan Özkan, ilçede yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında Işık'a bilgi verirken hem bölge hem ülke çapında ses getirecek tarım, teknoloji, turizm ile sosyal, kültürel ve sportif projeler üzerine çalıştıklarını belirtti.

Karacabey, 07.04.2021 – Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün Bursa Milletvekili Zafer Işık'ı makamında ağırladı.

AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte gerçekleşen ziyarette Işık, ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında Başkan Özkan'dan bilgi aldı.

Destekler sürecek

Belediye Başkanı Ali Özkan, kentte gerçekleştirilen çalışmalara büyükşehirden ve bakanlıklardan da destek aldıklarını belirterek hem bölge hem ülke çapında ses getirecek tarım, teknoloji, turizm ile sosyal, kültürel ve sportif projeler üzerine çalıştıklarını belirtti.

Özkan ayrıca, kentte geçmişten gelen altyapı sıkıntısını kökünden çözerek ilçenin uzun vadede çözüme ulaştıracak yeni altyapı ile donatıldığını ve bunun için de deyim yerindeyse Karacabey'in altını üstüne getirdiklerini ifade etti.

Vekil Zafer Işık da Karacabey'de süren çalışmaları yakından gözlemlediklerini belirtti. Işık, bu zamana dek olduğu gibi bundan sonra da desteklerinin süreceğini ifade ederek, Başkan Özkan'a başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Bültenler