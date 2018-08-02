Karacabey'de 'Ihlamur Festivali' Coşkusu Tam Gaz

Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin sahip olduğu birbirinden eşsiz değerlerin Bursa ve ülkemiz gündemine taşınması hedefiyle, ilçede geleneksel olarak düzenlenen Ihlamur Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Karacabey Belediyesi, "Ihlamur Kokulu Günler" ve "Ekolojik Pazar" etkinliklerinin yer aldığı Ihlamur Festivali kapsamında, dünyanın en büyük ıhlamur ormanlarından birini içerisinde barından Yeniköy'de ziyaretçiler için bu yıl yine dolu dolu bir program hazırladı.

01-07 Ağustos 2018 tarihlerini kapsayan festivalin ilk gününde, yerel üreticiler için kurulan ekopazarda; ev yapımı organik tarhana, fırın ekmeği, salça, turşu, bal, erişte, reçel, meyve ve benzeri ürünlerinin yanı sıra; gözleme, börek ve çiğ börek gibi çeşitli alanlarda kurulan stantlar adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Ziyaretçiler, kurulan Ekopazarda dünyanın en geniş ıhlamur ormanlarından taptaze toplanan ıhlamurlardan almayı da ihmal etmedi.

GÜN BOYU EĞLENDİLER

Belediye Başkanı Ali Özkan'ın büyük önem verdiği festival kapsamında ilk gün hem çocuklar hem de yetişkinler için pek çok etkinliğe imza atılırken, akşam saatlerinde ise sahneye Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi çıktı.

Çalgıcı Mektebi'nin, performansıyla ziyaretçilere unutulmaz bir gece yaşattığı konsere, Karacabey Belediyesi Meclis üyeleri Hamiyet Özenli ve Hatice Kılıç da katıldı.

Ihlamur Festivali'nin ikinci gününde de Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından Türk Sanat Müziği konseri verilecek.

KONSERLER HIZ KESMİYOR

Öte yandan, festival kapsamında düzenlenecek Kolpa, Resul Dindar ve Aydilge konserlerini de ziyaretçiler merakla beklerken, Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklama ile 'ıhlamur kokulu günler' sloganıyla düzenlenen festivale, tüm bölge halkını beklediklerini kaydetti.