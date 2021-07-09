Karacabey'de eski ve yeni BUSKİ şube müdürlerinden Başkan Özkan'a ziyaret
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Karacabey'de eski ve yeni BUSKİ şube müdürlerinden Başkan Özkan'a ziyaret

Karacabey'de eski ve yeni BUSKİ şube müdürlerinden Başkan Özkan'a ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya'nın İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanlığı'na getirilmesinin ardından, kendisinden boşalan koltuğa doğma büyüme Karacabeyli olan Koray Şahiner otururken, iki isim birlikte Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti.

BUSKİ Karacabey Şubesi'nde önemli bir görev değişimi yaşandı.

BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya'nın İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanlığı'na getirilmesinin ardından, kendisinden boşalan koltuğa Karacabeyli Koray Şahiner oturdu.

Görev değişiminin ardından ise Hakan Kaya ve Koray Şahiner, birlikte Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Karacabey'e hizmet etmeye devam edeceğim

Ziyarette, 7 yıl boyunca tüm Karacabey'e ve köylerine en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalıştığını belirten Hakan Kaya, "Karacabey artık benim de memleketim. Karacabey'i ve insanlarını çok sevdim. Bu atama kesinlikle Karacabey'den kopmak değildir. Bu güzel ilçeye hizmet etmeye devam edeceğim. Görev sürem boyunca her zaman yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a, Karacabey Belediye Başkanımız Sayın Ali Özkan'a, BUSKİ Genel Müdürümüz Sayın Güngör Gülenç'e, Genel Müdür Yardımcılarıma, mesai arkadaşlarıma, siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkan ve yöneticilerine, muhtarlarımıza ve Karacabey halkına yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Doğma büyüme Karacabeyli olan BUSKİ'nin yeni Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner ise kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapmak için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. Şahiner, memleketi olan Karacabey'e hizmet etmekten büyük onur duyduğunu ifade etti.

Altyapıda dev dönüşüm

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan ise her iki isme de yeni görevlerinde başarılar dilerken, "BUSKİ marifetiyle, ilçemizde 226 kilometrelik içme suyu hattını bünyesinde barındıran 28 milyon liralık altyapı yatırımı için çalışmalar sürüyor. Bu yatırımlar ile Karacabey'in 21 mahallesinin içme suyu hatları tamamen yenilenmiş olacak. Çok büyük bir altyapı projesi ve Karacabey'in önümüzdeki 50 yılına hitap edecek nitelikte. BUSKİ ile güçlü bir diyalog halindeyiz. Karacabeyli hemşerimiz Sn. Koray Şahiner'in, Sn. Hakan Kaya'dan devraldığı bu bayrağı en iyi noktalara taşıyacağına eminim. Tekrardan görevleriniz hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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