Karacabey'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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Karacabey'de bıçaklı kavga: 1 ölü

BURSA'nın Karacabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Karacabey'de bıçaklı kavga: 1 ölü
12.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:41

BURSA'nın Karacabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Karacabey ilçesi, Sırabademler Mahallesi, Hacı Osman Döl Camii yanında meydana geldi. İlçede TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karacabey Belediyespor'un takım otobüsünün eski şoförü yapan Ahmet Budak (43), evinden çıktığında daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Mutlu B. (33) isimli kişiyle karşılaştı. Mutlu B., daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Ahmet Budak ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mutlu B. yanında bulunan bıçağı çıkararak Ahmet Budak'ı 15 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde yerde yatan Ahmet Budak'a, vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Budak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Mutlu B,'yi polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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