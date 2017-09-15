Karaca Ailesinin Mutlu Günü

Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, Kuran kursu hocası olan kızı Büşra Karaca'yı Sabri Tekman ile sade bir törenle evlendirdi.



Davetlilerin yanı sıra ilin tanınmış iş adamlarının ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de hazır bulunduğu düğünde meşaleler ve alkışlar eşliğinde alana giriş yapan genç çiftin nikahını Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan kıydı.



Genç çiftlere Kuranı Kerim ve Bayrak hediye eden Başkan Orhan, "Aile, sağlıklı nesillerin yetiştirildiği bir ocaktır, sevgi, saygı, sadakat ve güven ortamının tesis edildiği bir müessese ve karşılıklı hak ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir yuvadır. Birbirinize değer verin, önemseyin" tavsiyesinde bulundu. - ERZURUM