Karaburun ve Mordoğan 'Kurtuluş' coşkusuna hazır! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaburun ve Mordoğan "Kurtuluş" coşkusuna hazır!

Bültenler - Haberler | Güncel
Karaburun ve Mordoğan

Mordoğan ve Karaburun'un düşman işgalinden kurtuluşu, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde binlerce vatandaşın katılacağı etkinlikler ile kutlanacak.

İzmir'de işgal güçlerinin denize döküldüğü en son nokta olan Mordoğan ve Karaburun, kurtuluş şenliklerine hazır. 16 Eylül'de Mordoğan'ın, 17 Eylül'de ise Karaburun'un Kurtuluş Günü; 99'uncu kez büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi veren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Mordoğan'da vatandaşların sosyal medya üzerinden katıldığı anketle adı "Özgürlük Parkı" olarak belirlenen parkın açılışını yarın (16 Eylül) saat 18.00'de yapacaklarını belirterek, kutlamaların saat 19.00'da Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde fener alayı, saat 20.00'de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Konseri ve Türk pop müziğinin sevilen sesi Ege'nin konseri ile devam edeceğini söyledi.

Karaburun'un Kurtuluş Günü kutlamaları ise 17 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşu ile başlayacak. Zeybek ve Bando Gösterisi ile devam edecek kutlamalar, saat 19.00'da fener alayı korteji ile sürecek. Saat 20.00'de "Karaburun Sevgi Korosu" Türk Sanat Müziği Konseri ile buluşacak Karaburunlular, gecenin finalinde ise güçlü sesi ile usta yorumcu Zuhal Olcay'ın müzik ziyafetine tanıklık edecek.

"CUMHURİYET VE DEMOKRASİNİN BAYRAKTARIYIZ"

Kurtuluş günlerini her yıl olduğu gibi vatandaşların artan coşkusu ve yoğun katılımı ile kutlayacaklarını belirten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Ne pahasına olursa olsun demokrasinin ve cumhuriyetin bayraktarı olmaya devam edeceğiz." dedi. İzmir'de düşman işgalinden kurtarılan son ilçenin Karaburun olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizler tüm örgütlü çabalara rağmen, içimizdeki Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini her geçen gün büyütüyor, varklık sebebimiz olarak daha iyi anlıyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile

Laik ve Demokratik Cumhuriyetimizin 17 Eylül 1922'de Karaburun'da asılmış bayrağının, asla inmeyeceğini; bağımsızlık coşkumuzun ilelebet süreceğini huzurlarınızda bir kez daha haykırmak istiyorum. Kurtuluşumuzun 99'uncu Yılı Kutlu Olsun. Ne mutlu Türküm Diyene!"

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

Son dakika haberi | Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

 Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı

 SOSYAL MEDYA FENOMENİNE UYGUNSUZ FOTOĞRAFINI ATTI, SAVCILIK 'KOVUŞTURMAYA YER YOK' DEDİ

SOSYAL MEDYA FENOMENİNE UYGUNSUZ FOTOĞRAFINI ATTI, SAVCILIK 'KOVUŞTURMAYA YER YOK' DEDİ

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Demet Özdemir Ece Üner Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karaburun ve Mordoğan 'Kurtuluş' coşkusuna hazır! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 11:03:53. #1.11#