Karaburun'da Polis Haftası kutlandı
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Karaburun'da Polis Haftası kutlandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Cem Liman - Haberler | Güncel
Karaburun'da Polis Haftası kutlandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Karaburun Cumhuriyet Meydanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törene İlçe Emniyet Müdürü Nafiz Serkan Demirer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mertcan Yıldırım ile ilgililer katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Cem Liman

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