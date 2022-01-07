Karaburun'da iki yıl aradan sonra mis kokulu festival…

İZMİR (Bültenler) - 22-23 Ocak tarihleri arasında İzmir'den ve yurdun dört bir yanından ziyaretçileri ağırlaması beklenen ilçede, festival hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Ankara temasları çerçevesinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti üst yönetimini Karaburun'dan getirdiği nergis çiçeği eşliğinde festivale davet etti.

Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke; Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'ya festival daveti ileten Erdoğan'ın getirdiği demet demet nergis çiçekleri ile CHP Genel Merkezi mis gibi koktu.

Festival daveti için teşekkürlerini ileten Kemal Kılıçdaroğlu, en kısa sürede Karaburun'u ziyaret edip Karaburunlu vatandaşlarla bir araya gelmeyi arzu ettiğini ifade etti.

200 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ AĞIRLAYACAK

Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek festivalin, geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamadığını anımsatan İlkay Girgin Erdoğan, 2020 yılında bir günde 100 bin kişiyi ağırlayan Karaburun'un bu yıl iki güne yayılan festivalde en az 200 bin ziyaretçiye kapılarını açacağını belirtti.

Festivali pandemi koşullarına azami ölçüde dikkat ederek gerçekleştireceklerinin altını çizen Erdoğan, nergis başta olmak üzere Karaburun'da tarımsal üretimin desteklenmesini ve yerelde kalkınmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Yarımadanın, Türkiye'nin en fazla endemik bitki yapısına sahip coğrafyalarının başında geldiğine işaret eden Erdoğan, festivallerdeki aktivitelerde bu yönde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

STANT BAŞVURUSU 15 OCAK TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Nergis Festivali'nde stant kurmak isteyen üreticilerin ve vatandaşların başvurularının 4 Ocak 2022 tarihinden itibaren alınmaya başlandığını, başvuruların 15 Ocak'a kadar yapılacağı bilgisini veren Başkan Erdoğan, "Stant kurmak isteyen hemşehrilerimizin, ikametgâhlarının 24 Aralık 2021 tarihinden önce Karaburun'da olması, nergis standı kuracak üreticilerimizin Karaburun Ziraat Odası'ndan Çiftçi Belgesi'ne sahip olmaları gerekmektedir. İlgili belgelerle birlikte hemşehrilerimizin 15 Ocak tarihine kadar Belediyemizin Basın, Yayın, Halkla İlişkiler veya Yazı İşleri birimlerine başvurması gerekmektedir" dedi.

İLÇE EKONOMİSİ İÇİN HAYATİ ÖNEMDE

Gösteriler, söyleşiler, konserler, atölye çalışmaları, yarışmalar, sergiler ve yöresel üretici stantlarının yer alacağı 4'ncü Karaburun Nergis Festivali; ilçe ekonomisinin ve yerel üreticilerin ekonomik kalkınmasında önemli bir işlev yükleniyor.

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