Karaburun'da atıklar kaynağında ayrışıyor

Buna göre plastik, kağıt, cam, metal ve kompozit malzeme atıkları evlerde ve işyerlerinde ayrıştırılarak toplanma günlerinde ambalaj atığı toplama aracı tarafından alınacak. Pilot olarak İskele, Merkez ve Mordoğan mahallerinde başlatılan proje kapsamında vatandaşlar, atık poşetlerinin sayısı kadar ücretsiz poşet alma hakkına sahip olacak.

// ATIKLARIMIZ ENERJİ KAYNAĞI MI ÇÖP MÜ?

Proje hakkında bilgi veren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Türkiye'nin atık yönetiminde gelişmiş ülkelerin hâlâ çok gerisinde olduğuna dikkat çekerek, projenin ilçe genelinde başarı kazanması ile Türkiye'ye örnek olacak bir başarı sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Ülkelerin atıklarına "enerji kaynağı" ve "çöp" olarak bakanlar olarak ikiye ayrıldığını kaydeden Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci kategoride yer alan ülkeler arasında bulunduğunu, 2050 yılında dünyadaki toplam plastik tüketiminin % 60'ının geri dönüşüm kaynaklı olacağını sözlerine ekledi.

// HER ATIK TÜRÜ BELİRLENEN GÜNLERDE ALINACAK

İlkay Girgin Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her türlü atığın kaynağında ayrıştırılması büyük önem taşıyor. Hemşehrilerimiz, ayrıştırdıkları her kilogram atığın ülke ekonomisine ve doğal kaynaklarımıza çok önemli katkısı olduğunu bilmeliler. Plastik tüketimi her yıl küresel büyüme hızının üzerinde artarken; plastiklerin kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşümü, yeniden katma değer yaratması çevresel etkilerin de asgari düzeye inmesini sağlıyor. 1 Ton plastik atığın geri dönüşümü ile 41 kg sera gazı, 21,3 m3 depolama alanı ve 5774 kW/h enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz. Geri kazanılabilir atıkların, yetkili firma tarafından verilen mavi renkli poşetlerde biriktirilmesi gerekiyor. Biriktirilen atıklar, belirtilen günlerde Karaburun Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama Aracımız tarafından alınarak, hemşehrilerimize dolu poşet sayısı kadar boş poşet bırakılacak. Geri kazanım poşetlerine geri kazanım malzemelerinden başka bir atık konulmaması büyük önem taşımaktadır. Başlatılan bu pilot uygulamaya dâhil olmak isteyen vatandaşlarımız 0533 4373640 numaralı telefondan katılım sağlayabilirler."

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet