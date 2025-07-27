Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde beş gündür süren orman yangınları nedeniyle, olası can kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla 19 köyde toplam 928 hanenin tedbiren tahliye edildiği bildirildi. Yangının tamamen kontrol altına alınıp alınmadığı ise merakla takip ediliyor. Karabük yangın söndü mü?

KARABÜK YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Türkiye'nin yüzölçümüne göre yaklaşık %72'si ormanlarla kaplı olan Karabük'te, beş gündür etkili olan yangın nedeniyle tahliye edilen köy sayısı 19'a, etkilenen mahalle sayısı ise 57'ye ulaştı. Hem hava hem kara ekiplerinin müdahalesiyle sürdürülen operasyonlarda zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

TAHLİYE EDİLEN HANE VE VATANDAŞ SAYISI

Karabük Valiliği'nin açıklamasına göre, yangından etkilenen 19 köydeki toplam 928 hane, can güvenliği sebebiyle boşaltıldı. Tahliye edilen vatandaş sayısı ise 1.839 olarak açıklandı.

MÜDAHALE KAPSAMI VE ZARAR TESPİTİ

Valilik ayrıca yangına 23 Temmuz'dan itibaren 363 araç, 1.386 personel, 21 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildiğini bildirdi. Yangından etkilenen yapı sayısı 58 olarak belirtildi ve hasar tespit çalışmaları halen devam ediyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE KÜL OLAN ALANLAR

Operasyonlar sırasında yangının etkilediği ormanlık alanlar havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Küle dönen bölgelerdeki büyüklük, görüntülerde net şekilde görülebiliyor.