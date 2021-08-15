Karabük Valisi Gürel, Şenpazar'da koordinasyon toplantısı yaptı
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Karabük Valisi Gürel, Şenpazar'da koordinasyon toplantısı yaptı

Karabük Valisi Gürel, Şenpazar'da koordinasyon toplantısı yaptı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çalışmaları koordine etmek üzere afet bölgesine görevlendirilen Karabük Valisi Fuat Gürel, yetkililerle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çalışmaları koordine etmek üzere afet bölgesine görevlendirilen Karabük Valisi Fuat Gürel, yetkililerle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, selin yaşandığı ilçe merkezinde vatandaşları dinleyen Vali Gürel, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Şenpazar'da ilçe yetkilileriyle koordinasyon toplantısı da yapan Gürel, devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu, mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumların üzerine düşen görevi ivedilikle yerine getireceğini bildirdi.

Karabük Valisi Gürel, Şenpazar'da koordinasyon toplantısı yaptı
Karabük Valisi Gürel, Şenpazar'da koordinasyon toplantısı yaptı
Karabük Valisi Gürel, Şenpazar'da koordinasyon toplantısı yaptı
Karabük Valisi Gürel, Şenpazar'da koordinasyon toplantısı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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