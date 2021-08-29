Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Polat, Çad Ulusal Şövalye Nişanı'yla ödüllendirdi
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Polat, Çad Ulusal Şövalye Nişanı'yla ödüllendirdi

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Polat, Çad Ulusal Şövalye Nişanı'yla ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Abdoulaye Adoum Mahamat - Haberler | Güncel

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Çad Ulusal Şövalye Nişanı'yla ödüllendirdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Çad Ulusal Şövalye Nişanı'yla ödüllendirdi.

Karabük Üniversitesi yetkilileri başkent Encemine'ye çalışma ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Çad Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Muhammed İdris Deby tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edilen Refik Polat'a Çad'a hizmetlerinden dolayı Çad Ulusal Şövalye Nişanı takdim edildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Polat, bu nişana layık görüldüğü için AGK Başkanı Deby'ye şükranlarını sunarken Çad'ı ikinci evi saydığını belirtti.

Merhum Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, Türkiye'ye 2019'da yaptığı resmi ziyaretinde Karabük Üniversitesi'nde fahri doktora unvanına layık görülmüştü.

Çad'ın Ulusal Madalyası Şövalye Nişanı, AGK Başkanı Deby tarafından ilk kez bir üniversite rektörüne veriliyor.

Türkiye'deki Çadlı öğrencilerin yarısı Karabük Üniversitesi'nde öğrenim görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdoulaye Adoum Mahamat

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Polat, Çad Ulusal Şövalye Nişanı'yla ödüllendirdi - Haberler
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