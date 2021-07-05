Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, beraberindeki bir heyetle Kırgızistan'da ziyaretlerde bulundu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, beraberindeki bir heyetle Kırgızistan'da ziyaretlerde bulundu.

Prof. Dr. Polat, Kırgızistan'da gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ı makamında ziyaret ederek, senato üyeleri ile bir araya geldi.

Senato üyelerine Karabük Üniversitesi ile ilgili bilgiler veren Polat, Ceylan'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

İki üniversite arasında akademik iş birliği, akademik personel ve öğrenci değişimi konularında ikili protokol anlaşmaları imzalandı.

Ayrıca Polat ve beraberindeki heyet, Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Van Valiliği tarafından gönderilen Türk bayrağı şehit eşine takdim edildi.

2012 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Murat Dilmaç'ın şehadetinin yıl dönümünde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez imzalı mektup ile gönderilen Türk bayrağı ve Kur-an'ı Kerim, Vali Fuat Gürel ve Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ tarafından şehidin eşi Şadiye Dilmaç'a takdim edildi.

Vali Gürel, "Şehitlerimiz devlet ve milletimiz adına üstlendikleri görevlerinde canlarını feda etmekten kaçınmamışlar, kutsal dinimizce de en yüce makam olan şahadet mertebesine ulaşmışlardır. Bugün ayyıldızlı bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde başımız dik olarak yaşıyorsak, bunu kutsal hayatın sahipleri şehit ve gazilerimize borçluyuz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun, Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun, sizlere de sağlıklı bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Spor salonu ve kütüphane hizmete girdi

Karabük Belediyesi, Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Sosyal Yaşam Merkezinde spor salonu ve kütüphane yaparak hizmete aldı.

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, açılışta yaptığı konuşmada, "Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Sosyal Yaşam Merkezimizin bir katını büyüklerin ve çocukların kullanabileceği, spor dalında her şeyin yer aldığı spor salonu yaptık. Yeter ki vatandaşlarımız gelip kullansınlar. Öğretici öğretmenlerimiz var. Biz de çocuklara ve vatandaşlarımıza bu konuda ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz. İki katlı olan bu Sosyal Yaşam Merkezimizin bir katında da kütüphane hizmete koyduk. Kütüphanemizde çocuklara ve büyüklere yönelik kitaplar yer alırken birbirinden farklı geliştirici akıl zeka kutu oyunlarına da yer verdik. Bunlara ilaveten lise son sınıf öğrencilerimiz için test kitaplarına kütüphanemizde yer veriyoruz. İnşallah vatandaşlarımızda bu faaliyetlerden yararlanır." dedi.

Safranbolu

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri, asfalt serme çalışmasına başladı.

Bu arada, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin Hayır Çarşısı ve Hanım Evinde incelemelerde bulunduğu ve Karabük Beşiktaşlılar Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Tarihi çarşı bölgesinde yapılan Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında da "Tarihi Çarşı Meydanlarıyla Buluşuyor" teması ve "Ortak Miras Ortak Karar" başlığı ile hazırlanan projeler vatandaşların beğenisine sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler