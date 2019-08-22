Karabük'ten kısa kısa

22.08.2019 16:10

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ergenekon Mahallesi Muhtarı Sabahattin Çorbacı'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gürel'e teşekkür eden Çorbacı, Ergenekon Mahallesi'nin sorunları ve muhtarlık olarak azalar ile yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ağustos ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Karabük'te ağustos ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Bir restoranda yapılan toplantıya, Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Özel Sektör Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan ve mahalle muhtarları katıldı.



Belediye Başkanı Vergili, toplantıda yaptığı konuşmada, başkanlığı döneminde 117 tane park yaptıklarını ve asfaltsız mahalle bırakmadıklarını söyledi.

Dere ıslahlarını tamamlayabilmenin kendileri için önemli olduğunu belirten Vergili, "Yağmur suyu drenajlarını yapabilirsek Karabük çok farklı bir boyuta sahip olur." dedi.

Malezya Sultan Zainal Abidin Üniversitesi ile yeni iş birliği

Karabük Üniversitesi, Mevlana Değişim Programı kapsamında daha önce anlaşması bulunduğu Sultan Zainal Abidin Üniversitesi ile eğitim konularını kapsayan yeni bir iş birliği protokolü daha imzaladı.

Karabük Üniversitesi rektörlüğünde gerçekleşen protokol imza törenine, rektör Prof. Dr. Refik Polat, Sultan Zainal Abidin Üniversitesinin akademik ve uluslararası alandan sorumlu rektör yardımcısı Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh, Karabük Üniversitesi rektör yardımcıları ve her iki üniversitenin öğretim üyeleri katıldı.

Safranbolu Belediyesi'nden taziye çadırı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, cenazeevine yakın en uygun yere taziye çadırı kuracaklarını belirtti.

Başkan Köse, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin asfalt, çevre temizliği, peyzaj, kaldırım gibi rutin görevlerinin yanı sıra iyi günde de kötü günde de Safranbolu halkının yanında olduğunu bildirerek, "Sosyal belediyecilik anlayışımız ile çeşitli çalışmaları da rutin hizmetlerimizle birlikte yürütmekteyiz. Bu bağlamda, uzun süredir devam etmekte olan cenaze ziyaretlerimizi bir adım daha ileriye götürerek yakınını kaybetmiş olan ailelerimizin yükünü bir nebze olsun azaltmak için cenazeevine yakın en uygun yere taziye çadırı kuruyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA