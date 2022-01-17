- Karabük'te yeni yılın ilk haftasında vaka sayısı 3.5 kat arttı Yeni tip korona virüs vaka oranının 1-7 Ocak tarihleri arasında yüz binde 295,95 olduğu Karabük'te, vaka sayısı Aralık ayının son haftasına göre yaklaşık 3.5 kat arttı.

KARABÜK (İHA) - - Karabük'te yeni yılın ilk haftasında vaka sayısı 3.5 kat arttı

KARABÜK - Yeni tip korona virüs vaka oranının 1-7 Ocak tarihleri arasında yüz binde 295,95 olduğu Karabük'te, vaka sayısı Aralık ayının son haftasına göre yaklaşık 3.5 kat arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1-7 Ocak tarihleri arasında açıkladığı haftalık vaka oranı tablosunda Karabük 295,95'lik oranla vaka yoğunluğunun en çok artış yaşadığı 10 il arasında yer aldı. Halkın sağlığını korumak ve Covid-19 ile mücadele için aşılama çalışmalarını hızlandırıldığı kentte yeni yılda Omicron varyantı ile birlikte vaka sayısında artış yaşandı. 25-31 Aralık 2021 tarihleri arasında açıklanan tabloda 224 vakanın görüldüğü kentte, ocak ayının ilk haftasında 720 vaka görüldü.

Hastanede Covid-19 nedeniyle yatan pozitifli hasta sayısının 40'a ulaştığı kentte 11'inin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Hastanemizde serviste ya da yoğun bakımda yatan hastalarımızın tamamına yakını aşısız ya da aşı takvimini tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle aşı konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.