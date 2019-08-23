Karabük'te uyuşturucu operasyonu

23.08.2019 16:34

Karabük"ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Eskipazar ilçesinde kente gelen bir bir otomobili durduran ekipler, araç içindeki H.G, Ü.G, İ.G. ve Y. B'yi gözaltına aldı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 1.76 gram sentetik kannobinoid maddesi, 35 adet ectasy hap, reçeteye tabi 80 adet rivotril tablet, 51 adet neurontin tablet ve 36 adet lyrica tablet (sentetik ecza) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi,.

Kaynak: AA