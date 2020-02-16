Karabük'te THK'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlandı
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Karabük'te THK'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlandı

Karabük'te, Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

16.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:32
Karabük'te THK'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlandı

'te, Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

Kent Meydanı'ndaki törende, THK Karabük Şube Başkanı , Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Daha sonra törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Saraç, burada yaptığı konuşmada, THK'nin 16 Şubat 1925'te kurulduğunu hatırlattı. Ulu önder 'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü hatırlatan Saraç, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz bugün bütün dünya devletlerinin gözünü diktiği Akdeniz'in ve ülkemizin bu konuda sıkıntılara düşürmek istediği bir ortamı yaşıyor. İşte böyle bir ortamda bir asırdır Türk Hava Kurumunun milletinden aldığını milletine vermeye devam eden bir kurum olarak bir 100 yıl daha yaşaması dilek ve temennileri ile günümüzü kutlar herkese teşekkürler ederim."

Kaynak: AA
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