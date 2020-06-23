Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış
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Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış

Son günlerde vaka sayılarının arttığı Karabük'te koronavirüs hasta sayısı son 48 saatte 40 kişi artarak, bir ayda 125 oldu.

23.06.2020 00:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:21

Karabük'te 13 gün pozitif vakaya rastlanmazken, 28 Mayıs'tan itibaren yeniden belirlenen pozitif vakanın ardından hızlı bir artış yaşandı. Kentte son 48 saatte 40 pozitif vaka tespit edilirken, pozitif vakalar İl Sağlık Müdürlüğünün filyasyon çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.

83 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Kentte 125 pozitif vakadan 83'ü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görürken, 41 kişinin tedavileri ise evlerinde devam ediyor. Birkaç gün önce de korona virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti.

VALİ, VATANDAŞLARI KURALLARA UYMAYA DAVET ETTİ

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada kentte vaka sayılarında artış yaşandığını belirtti. Vatandaşları sosyal hayatta kurallara uymaya davet eden Gürel, "Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de son birkaç haftadır pozitif vakalarda artış görülmektedir. Koronavirüsle mücadelemizin ikinci aşaması olan kontrollü sosyal hayat kısmında kurallara uyma hepimizin sorumluluğundadır. Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber virüsle mücadelede her türlü tedbiri almaya devam etmektedir. Lütfen bizler de belirlenen kurallara uyalım. Biran önce normal hayata dönebilmek için kalabalık ortamlardan kaçınalım, bir müddet evlerimizde misafir ağırlamayalım, düğün, nişan ve sünnet gibi toplu etkinliklerde oldukça dikkat edelim. Virüsle mücadelede başarılı olmamız hepimizin kurallara uymasıyla mümkündür. Kendinizi, sevdiklerinizi korumak sizin elinizde. Unutmayın kontrol sizde" dedi.

Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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