Karabük'te silahla vurulan kişi yaralandı
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Karabük'te silahla vurulan kişi yaralandı

23.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:34
Karabük'te silahla vurulan kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Boncuklar köyü Yahyalar Mahallesi'nde Mehmet Y. (20) ile M.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, yanındaki silahla Mehmet Y'ye ateş etti.

Yaralı, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Durumu haber alarak hastane önüne gelen yaralının yakınları, sinir krizi geçirdi.

Olay yerinden kaçan M.Y. ise daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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