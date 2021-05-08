KARABÜK'TE PAZAR KUYRUĞU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARABÜK'TE PAZAR KUYRUĞU

KARABÜK'TE PAZAR KUYRUĞU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te, mahallelerde pazarlar açılırken, sıraya giren vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeri alındı.

KARABÜK'te, mahallelerde pazarlar açılırken, sıraya giren vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeri alındı.

Karabük'te Merkez Cuma, Şirinevler, Esentepe Salı, 100.Yıl, 5000 Evler Perşembe ve Yenimahalle pazarları sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapılacak şekilde açıldı. Polis ve bekçiler pazar yerlerinde denetim yaptı. Pazarların girişlerinde vatandaşlar sıraya girdi. Belediye ekipleri pazar girişlerinde vatandaşların ateşini ölçtü. Alışverişe gelen vatandaşlar pazardaki yoğunluk ve fiyat artışından şikayetçi oldu.

Pazarcı esnafı Uğur Yılmaz, 'Halk için vatandaş için üretici için pazarların açılması iyi oldu. Fakat bu satışın devamı olmadığı için esnaf kısıtlı ürün alıyor. Halciler fiyatı yüksek tutuyor. Vatandaşa saat 17.00'den sonra yasak olduğu için esnaf ürünü az alıp değerli satıyor. Böyle olunca buda vatandaşa yansıyor. 2-3 gün önce hallerde domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, meyveler çöpe atılırken bugün Karabük halinde her şey 2-3 katına çıktı. Vatandaş gelip, 'Antalya'da Mersin'de domates, salatalık dökülüyormuş' diyorlar. Fiyatı 6-7 TL görünce 'siz niye böyle zam yapıyorsunuz' diye bize sitem ediyorlar. Böyle olunca kabak pazarcı esnafının başına patlıyor.? dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Serdar Ortaç Burak Sergen
Spor Salih Uçan Fatih Terim Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KARABÜK'TE PAZAR KUYRUĞU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 16:08:59. #1.15#

title