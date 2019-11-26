Karabük'te otomobiliyle çaya düşerek ölen iş adamının cenazesi defnedildi

26.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:44

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobiliyle çaya düşerek hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan iş adamı Ertuğrul Yıldız'ın cenazesi, Karabük Ulu Camii'ne getirildi.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı namazın ardından Yıldız'ın cenazesi, Beşbinevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, TSO Başkanı Mehmet Mescier, siyasi parti temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.



Dün, piknik için Navsaklar köyü yakınlarına gelen iki kişinin, Araç Çayı'nda bir otomobil gördüğünü bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, bir bölümü suyun içinde olan 34 RM 6068 plakalı otomobile ulaşan ekipler, sürücü Ertuğrul Yıldız'ın (52) öldüğünü belirlemişti.

Kaynak: AA