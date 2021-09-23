Karabük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı - Haberler
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Karabük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel
Karabük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Eflani- Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Yaşar Sancaktar'ın (65) kullandığı 37 ABL 556 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Raşit Koçoğlu (65) yönetimindeki 37 JA 207 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada Yaşar Sancaktar hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Yusuf Sancaktar (16) ve Emre Sancaktar (16) ile kamyonet sürücüsü Raşit Koçoğlu, Meral Koçoğlu (60), Vural Çiftçi (58), Ekrem Güngör (52) ve Nural Güngör (51) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Yusuf Sancaktar, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Karabük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Karabük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Karabük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Karabük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Son Dakika Haberleri
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