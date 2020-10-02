Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için "misafir izolasyon odası"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için "misafir izolasyon odası"

02.10.2020 20:13 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:16
Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için

Karabük Valiliği, kente gelerek konaklama tesislerinde kalmak isteyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı ya da temaslı kişilerin misafir izolasyon odalarına yerleştirileceğini bildirdi.

Karabük Valiliği, kente gelerek konaklama tesislerinde kalmak isteyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı ya da temaslı kişilerin misafir izolasyon odalarına yerleştirileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar gereği, kentteki konaklama tesislerinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yapılacağı belirtildi.

HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacağı aktarılan açıklamada, "Yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine, Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerin misafir izolasyon odalarına yerleştirilmelerine, misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Valiliğimiz/Kaymakamlıklarımızca ilgili tedbirlerin alınmasına,

kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin 10 gün süre ile faaliyetlerinden men edilmesine ve adli işlem yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

Ayrıca Valilik, şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da kişiselleştirilmiş seyahat kartları aracılığı ve HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanacağını, bugünden itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odası, Barolar, Tabipler Odası, Ziraat Odaları, Mimar ve Mühendis Odaları, Şoförler Odası gibi kuruluşlar dahil olmak üzere), birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin, genel kurulların ve benzer toplantıların yapılamayacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Şehrazat Demet Akbağ Halil Sezai Aleyna Tilki
Spor Falcao Samatta Can Bartu Arda Turan Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kız Uefa Ekim Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te Kovid-19'lu kişiler için "misafir izolasyon odası" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 20:23:34. #1.15#
title