Karabük'te korona virüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
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Karabük'te korona virüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Karabük'te korona virüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
01.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:09

Karabük'te korona virüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi Karabük'te korona virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Karabük'te korona virüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

KARABÜK - Karabük'te korona virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Karabük'te korona virüse yakalandıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 76 yaşındaki Yaşar Ceylan ile 80 yaşındaki Mustafa Çelebi hayatını kaybetti. Birer gün ara ile korona virüsten ölen iki kişi ile birlikte toplam ölenlerin sayısı ise 9'a yükseldi.

Covid-19'dan dolayı hayatını kaybeden yaşlı adamların cenazeleri sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden kılınan cenaze namazı sonrası Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte hazırlanan mezarda toprağa verildi.

Vakalarda hızlı düşüş sürüyor

Öte yandan Karabük'te Covid-19 tespit edilip hastaneye kaldırılarak tedavi edilen yaklaşık 130 kişi taburcu edildi. Öte yandan kentte alınan tedbirler ve filyasyon taramaları sonucu vaka görülme oranlarının da hızla düştüğü Karabük'te bugüne kadar ise 2 bin civarında Covid-19 testi yapıldı.

Karabük'te korona virüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Kaynak: İHA

Manşet

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