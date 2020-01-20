Karabük'te kanyona devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Karabük'te kanyona devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'te Bulak Kanyonu'na devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

20.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 20.01.2020 13:53
Karabük'te kanyona devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

'te Bulak Kanyonu'na devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Abdurrahim Arslan (37) idaresindeki 19 BL 830 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Beşbinevler Mahallesi ile 'yu birbirine bağlayan Kanyon Köprü mevkisinde Bulak Kanyonu'na devrildi.

verilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 100 metre derinliğe sahip kanyona yürüyerek inen ekipler, otomobile güçlükle ulaştı.

Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sedyeyle ambulansa taşıdı.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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