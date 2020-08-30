Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
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Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, artan koronavirüs vakaları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin il dışına izinsiz çıkmasını yasaklandı. Zorunlu nedenlerden dolayı çıkanlar ise en az 7 gün evde karantina altına kalacak ve bu süre yıllık izinden sayılacak.

30.08.2020 20:02 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:17

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan önlemler kapsamında kamu personelinin il dışına çıkması yasaklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görevde bulunan ya da esnek mesai nedeniyle idari izinde olan tüm personellerin (yıllık izinde oldukları süre hariç) il dışına çıkmamalarına, il dışına çıkmalarının zorunlu olduğu durumlarda ise kurum amirlerinden yazılı onay almalarına, dönüşlerinde ise (yıllık iznini il dışında geçirenler dahil) en az 7 (yedi) gün evde karantinada kalmalarına ve bu sürenin yıllık izinden sayılmasına karar verildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Yazılı onay almadan il dışına çıkan personele ise Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca cezai müeyyide uygulanacağı ayrıca kurumları tarafından disiplin soruşturması açılacağı ve adli işlem yapılacağı karantina da kaldıkları sürenin de yıllık izinlerinden düşürüleceği ifade edildi. Karardan önce il dışına çıkan personelin ise bu uygulamadan muaf tutulacağı belirtildi.

ZORUNLU DURUMLARDA YAZILI ONAY ŞARTI

İl Hıfzıssıhha Kurulunca zorunlu durumlar dahilinde il dışına çıkması gereken kamu personelleri için ise;

1- İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görevde bulunan ya da esnek mesai nedeniyle idari izinde olan tüm personellerin (yıllık izinde oldukları süre hariç) il dışına çıkmamalarına,

İl dışına çıkmalarının zorunlu olduğu durumlarda ise kurum amirlerinden yazılı onay almalarına,

Dönüşlerinde ise (yıllık iznini il dışında geçirenler dahil) en az 7 (yedi) gün evde karantinada kalmalarına ve bu sürenin yıllık izinden sayılmasına,

KARANTİNADA KALMA SÜRESİ YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLECEK

Yazılı onay almadan il dışına çıkan personele ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai müeyyide uygulanmasına, ayrıca kurumları tarafından disiplin soruşturması açılmasına,

İkamet adreslerine dönüşlerinde ise kişinin en az 7 (yedi) gün evde karantinada kalmasına (bu sürenin yine kişinin yıllık izninden düşülmesine),

Hastalık bulgusu gösteren personelin derhal sağlık kuruluşlarına başvurmasına ve belirtisi bulunmayan personelin iş başı yapmasına,

2- İl dışına çıkan kurum amirlerinin il dışından dönüşlerinde 7 (yedi) gün evde karantinada kalıp kalmayacakları hususunda Vali ve Kaymakamların karar vermesine,

Kurumlarda çalışan ve yaptığı görevi bir başkasının üstlenmesinin zor olduğu kritik görevdeki personellerin il dışından dönüşlerinde 7 (yedi) gün karantinada kalıp kalmamalarına ise kurum amirlerinin karar vermesine,

SAĞLIK PERSONELİ UYGULAMADAN MUAF TUTULACAK

3- Pandemi sürecinde hastalıkla mücadelede hizmette herhangi bir aksama olmaması için sağlık personelinin bu uygulamadan muaf tutulmasına,

4- Hastalık ya da hasta refakati nedeniyle günübirlik il dışına çıkmak zorunda kalan personelin (durumlarını belgelendirmek kaydıyla) ve kurumları tarafından günübirlik il dışına görevlendirme yapılan personel ile bu Hıfzıssıhha Kurul Kararının yayınlandığı tarihten önce il dışına çıkmış olan personelin ile geri dönüşlerinde bu uygulamadan muaf tutulmasına,

5- Uygulamadan muaf tutulan tüm personellerin iş yerlerine döndüklerinde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına azami özen göstermelerine ve hastalık belirtisi hissettiklerinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaların karar verilmiştir." denildi.

Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
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