Karabük'te iki orman işçisi kestikleri ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı - Haberler
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Karabük'te iki orman işçisi kestikleri ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te iki orman işçisi kestikleri ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kestikleri ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralanan iki orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kestikleri ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralanan iki orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

Kehler ve Ovacuma köylerinde kesim işi yapan orman işçileri Recep Aksoy (60) ve Mustafa Doğan (50), ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kafa travması olduğu belirlenen yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te iki orman işçisi kestikleri ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı

Karabük'te iki orman işçisi kestikleri ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karabük'te iki orman işçisi kestikleri ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı - Haberler
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