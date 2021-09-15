Karabük'te iki ayrı kaza: 3 yaralı - Haberler
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Karabük'te iki ayrı kaza: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karabük'te iki ayrı kaza: 3 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Karabük istikametine giden Kemal Ünal (65) yönetimindeki 78 SV 367 plakalı Fiat markalı otomobil, Soğuksu mevkiinde park halindeki 60 HN 503 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fiat otomobil takla atarken, sürücü Kemal Ünal ve Ayşe Danışman (61) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kent merkezinde meydana gelen kazada ise bir yaya yaralandı. H.K. yönetimindeki 78 S 0117 plaka araç, Bağ Essan sanayi sitesinden Cumapazarı istikametine seyir halindeyken yaya geçidinden yolun karşısına geçen C.E.'ye çarptı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

Karabük'te iki ayrı kaza: 3 yaralı

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