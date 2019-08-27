Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

27.08.2019 16:30

Karabük'ün Yenice ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İddiaya göre, Karabük istikametinden Yenice istikametine giden Erdal Korkmaz idaresindeki 67 LP 851 plakalı araç, karşı istikametten gelen Erol Şen idaresindeki 06 BJL 755 plakalı araçla çarpıştı. Bu sırada yine aynı istikamette seyir eden Fuat Kurnalı, 67 NN 507 plakalı aracıyla kazadan kaçmak için direksiyonu kırınca yol kenarına savruldu. Kazada

sürücü Erdal Korkmaz olay yerinde, yanında bulunan Hasan Korkmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Sevim Korkmaz ve Hanife Çınar yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Fuat Kurnalı ile araçta bulunan Nebahat Kurnalı ve Nisanur Kurnalı da hafif yaralandı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Erol Şen kazadan yara almadan kurtulurken, Şen'in kullandığı araçta bulunan Meryem ve Yusuf Kırış hafif yaralandı. Olay yerine ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalede bulunurken, AFAD ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları çıkarttı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Erdal Korkmaz'ın cenazesi ise Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hanife Çınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA