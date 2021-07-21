Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı
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Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı

Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Kültür Sanat

Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grubu, evinde tek başına yaşayan, hasta ve engelli bulunan kişileri Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grubu, evinde tek başına yaşayan, hasta ve engelli bulunan kişileri Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

Bayramı evinde yalnız geçirmek zorunda kalan yaşlı, engelli ve hasta kişileri ziyaret eden görevliler, büyüklerinin elini öptü, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Grup görevlileri tarafından ihtiyaçları not edilen yaşlılar, bayram günü hatırlanmanın mutluluğunu yaşadı.

Ziyarette, Karabük Valisi Fuat Gürel'in selamı da iletildi.

Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı
Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı
Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı
Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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