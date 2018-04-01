Karabük'te cezaevi nakil aracı uçuruma yuvarlandı 2 asker şehit, sürücü yaşamını yitirdi (ek)

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan aracın sürücüsü Ramazan Işık, götürüldüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan mahkum Gurbet Kalaycı ile 1'i astsubay 13 askerin tedavisine devam ediliyor.