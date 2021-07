Karabük'te asayiş kursunu tamamlayan uzman erbaşlar için tören düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında asayiş kursuna katılan 2 bin 27 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

Komutanlıkta gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kursu birincilikle bitiren uzman erbaşın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından erbaşlara mezuniyet ve başarı belgeleri ile flama verildi.

Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, mezunlara yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ülkede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece gündüz, yaz kış, sıcak soğuk demeden terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Çetin, "Kahraman jandarma bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize kastedecek her türlü tehdide, karşı koymaya kararlıdır. Jandarma teşkilatımız istihbarat birlikleri ile koordineli bir şekilde, kahraman polisimiz, askerimizle koruyucularımızla birlikte terörle mücadeleye amansız bir şekilde devam edecek. Geçtiğimiz yılarda PKK terör örgütünün her yerde inlerine girerek her türlü araziyi, her türlü zorluğu aşarak teröristleri tarumar ettik. 2021 yılında da halen devam eden operasyonlarımız, hız kesmeden, teröristlerin kökleri kurutuluncaya kadar devam edecek. Terör örgütü yandaşları ve onların iş birlikçileri şunu iyi bilsinler ki inançlı, inatçı, kararlı ruhumuzla eli kanlı terör örgütlerine aman vermedik, asla vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bizim ecdadımızdan aldığımız çok büyük bir emanet var"

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy da PKK, FETÖ, DEAŞ, bu terör örgütlerine uluslararası arenadan gelen destek, güney sınırlardaki istikrarsızlık, uyuşturucu ve göçmen ticareti, tarihi eser, alkol ve akaryakıta kadar her türlü kaçakçılık tehdidi ile mücadele ettiklerini söyledi.

Dünyada hiçbir ülkenin bu kadar güvenlik yükü taşımadığından bahseden Ersoy, "Dünyada hiçbir ülkenin jandarması, 3 bin metre rakımlı dağlarda yaz kış operasyon yapmak, 3 metre karda nöbet tutmak zorunda kalmıyor ama bu coğrafya, bu vatan bizim, bu kutsal topraklar bizim vatanımız. Onun için sorumluluğumuz ağır. Bizim ecdadımızdan aldığımız çok büyük bir emanet var. Karşımızda kim olursa olsun ecdadımızın Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda yaptığını yapmakla, bu bayrak için şehadet dahil her türlü bedele katlanmakla bizler mükellefiz. Allah'a şükürler olsun, bu milletin 100 yıl önceki evlatları, 500 yıl önceki evlatları, bin yıl önceki evlatları bu emanetlere hangi ruhla sahip çıkmışlarsa bugünkü evlatları sizlerde de aynı ruh, aynı gayret, aynı azim vardır." diye konuştu.

Türkiye'nin, bu tehditlerle mücadelede, tarihin en zorlu dönemeçlerinden birinde olmasına rağmen tarihindeki en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, İçişleri Bakanımız ve devletimizin bütün kademelerinde tam bir ahenk, uyum, koordinasyon ve iş birliği içinde ülkemiz, topraklarımızı ve sınırlarımızı tehdit eden bütün terör örgütlerine karşı canla başla mücadelesini devam ettiriyor. PKK terör örgütünün dağlardaki eleman sayısı, bugün elhamdülillah 240'ın da altına inmiştir. İnşallah sizlerin dönemi, bu genç kahramanlarımızın döneminde PKK'yı bu ülkeden tamamen silip süpürdüğünüz dönem olacaktır. Türkiye bugün kendi insansız hava aracı, tüfeği, tankı, kendi savunma sanayi üretimiyle modern, entegre sınır güvenlik sistemleri ile tüm tehditlere karşı başarı ile mücadelesini sürdürmektedir. Jandarmamızın hem personel hem de teknik imkan ve kapasitesi sürekli yükselmektedir. Türk jandarması, dünyadaki en modern, en yüksek kapasiteli ve en tecrübeli birkaç jandarma teşkilatından birisidir. Dünyada itibarı ve gücü en yüksek jandarma teşkilatlarından birisidir. Bu milletin hem gururu hem de göz bebeğidir."

Mezunlara tavsiyelerde bulunan Ersoy, ailelere de böyle evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Törende, erbaşlar ve Jandarma Mehteran Birliği gösteri sundu. Jandarma Marşı'nın söylenmesi, uğurlama duasının edilmesi ve ardından resmi geçitle son bulan törende mezunlar, aileleri ile buluştu.

Törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Hasan Başkök, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler