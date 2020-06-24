Karabük'te 3 katlı bina izolasyona alındı
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Karabük'te 3 katlı bina izolasyona alındı

Karabük'te 3 katlı bina izolasyona alındıKARABÜK'te, 3 katlı bina, birden fazla koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından izolasyona alındı.

24.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:09

Karabük'te 3 katlı bina izolasyona alındı

KARABÜK'te, 3 katlı bina, birden fazla koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından izolasyona alındı.

Karabük Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Karabük Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine binanın izolasyona alınmasına karar verdi. Polis ekibi, binanın yanında önlem alırken, izolasyon 5 Temmuz günü son bulacak. Karabük Valiliği apartmanın izolasyona alınmasıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir apartman bloğunda birden fazla koronavirüs vakası tespit edilmesi vakaların temaslarının da bulunması nedeniyle vatandaşlarımızın sağlığının korunması, salgının yayılmasını önlemek amacıyla 23 Haziran 17.00'den 5 Temmuz saat 24.00'e kadar izolasyon altına alınması ve izolasyon şartlarına uygun her türlü tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir."

Karabük'te 3 katlı bina izolasyona alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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