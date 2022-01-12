Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası 41'inci genel kuruluna doğru

KARABÜK (AA) - Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odasında bir dönem başkanlık yapan Ahmet Karabacak, 22 Ocak'ta yapılacak 41'inci genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı.

Karabacak, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, şoför esnafına hizmet vermeye kaldıkları yerden devam etmeyi istediklerini söyledi.

Geçmiş dönemde yaptıklarından bahseden Karabacak, "Bundan sonra daha güzel şeyler yapacağımıza, ekibimle beraber kanaat getiriyorum. Çok fazla söze gerek yok, herkes herkesi tanıyor. Ben ve ekibim, Şoförler ve Otomobilciler Odasını nereden nereye getirdiğimizi gayet iyi biliyoruz, sizler de iyi biliyorsunuz. Bu gücü esnaf arkadaşlardan aldık, yapacağımız şeylerin sözünü verdik ve yerine getirdik." dedi.

Başkan olması halinde yeni dönemde yapmayı planladıkları bazı projelere de değinen Karabacak, şunları kaydetti:

"Yapamadığımız bir şey var; nakliyeci esnafımıza garaj. Önceki projemizin üzerinden çevre yolu geçtiği için buradan müjdeyi veriyorum. Bölge Trafik'in arkasında daha önce galericiler sitesi olarak düşünülen yere 220 araçlık nakliyeciler sitesi ve tır garajı yapılıyor. Alt yapısı bitmiştir, yakın zamanda nakliyeci esnafımıza 'hayırlı olsun' diyeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin ve doğru olanı yaptırsın."

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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