Karabük Özel İdare geleceğe güzel hizmetler bırakıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karabük Özel İdare geleceğe güzel hizmetler bırakıyor

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, merkeze bağlı Yeşilköy köyünde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabük Özel İdare geleceğe güzel hizmetler bırakıyor
29.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:21

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, merkeze bağlı Yeşilköy köyünde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Devam eden isale hattı yenileme çalışmalarıyla ilgili Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam'dan bilgi alan Uzun, Özel İdare olarak yapılan tüm çalışmalarda, gelecek nesillere güzel hizmetler bıraktıklarını söyledi.

İl merkezi ve ilçe köylerinde imkanlar doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Uzun, "Hemen hemen ayak basmadığımız, iş makinelerimizin çıkmadığı bölge kalmadı. Bu bağlamda da personellerimiz özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Burada devam eden çalışmamızda Yeşilköy'ün ileriye dönük 30-40 yıllık su ihtiyacını ve su sıkıntısını gidermiş olduk. Gerçekleştirilen çalışmada 4 bin metre isale hattını yeniledik. Eski hat yaklaşık 30 yıllıktı ve artık kullanılamaz haldeydi. Köyün suyu da yetersiz gelmeye başlamıştı. Şebeke de herhangi bir sıkıntı çıktığında tamiri beden gücü ile yapılmak zorundaydı yani tamirat ve bakım onarımında sorunlar yaşanıyordu. Bu sebeple ekiplerimiz suyun kaynağında drenaj çalışması yaparak su çoğaltıldı ve isale hattı yeni güzergah ile 4 kilometre yenilendi. Sonuç olarak şu an isale hattına ulaşım daha kolay, köyün suyu daha bol ve köyün 30-40 yıllık su ihtiyacı karşılanmış oldu" dedi.

Yaptıkları işlerin kolay işler olmadığını aktaran Uzun, "Zaman içerisinde aşama aşama tüm köylerimizin sorunlarını çözeceğiz, bu doğrultuda bütün personellerimiz ile yoğun çalışma içerisindeyiz. Yapılan hizmetlerle gelecek nesillere güzel hizmetler bırakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İçme suyu isale hattı yenileme çalışmasında devlet ve millet dayanışmasına da değinen Uzun, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız da köy muhtarımız ve köyde yaşayan vatandaşlarımızda bizlere destek vererek devlet millet dayanışmasının da en güzel örneği sergilediler. Muhtarımıza ve vatandaşlarımız da bu destekleri için teşekkür ederim." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor Haber
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
İzmir'de ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
İzmir'de ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Muğla Yangın Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Karabük Özel İdare geleceğe güzel hizmetler bırakıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 10:22:34. #1.14#
title