Karabük Özel İdare geleceğe güzel hizmetler bırakıyor Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, merkeze bağlı Yeşilköy köyünde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, merkeze bağlı Yeşilköy köyünde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Devam eden isale hattı yenileme çalışmalarıyla ilgili Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam'dan bilgi alan Uzun, Özel İdare olarak yapılan tüm çalışmalarda, gelecek nesillere güzel hizmetler bıraktıklarını söyledi.

İl merkezi ve ilçe köylerinde imkanlar doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Uzun, "Hemen hemen ayak basmadığımız, iş makinelerimizin çıkmadığı bölge kalmadı. Bu bağlamda da personellerimiz özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Burada devam eden çalışmamızda Yeşilköy'ün ileriye dönük 30-40 yıllık su ihtiyacını ve su sıkıntısını gidermiş olduk. Gerçekleştirilen çalışmada 4 bin metre isale hattını yeniledik. Eski hat yaklaşık 30 yıllıktı ve artık kullanılamaz haldeydi. Köyün suyu da yetersiz gelmeye başlamıştı. Şebeke de herhangi bir sıkıntı çıktığında tamiri beden gücü ile yapılmak zorundaydı yani tamirat ve bakım onarımında sorunlar yaşanıyordu. Bu sebeple ekiplerimiz suyun kaynağında drenaj çalışması yaparak su çoğaltıldı ve isale hattı yeni güzergah ile 4 kilometre yenilendi. Sonuç olarak şu an isale hattına ulaşım daha kolay, köyün suyu daha bol ve köyün 30-40 yıllık su ihtiyacı karşılanmış oldu" dedi.

Yaptıkları işlerin kolay işler olmadığını aktaran Uzun, "Zaman içerisinde aşama aşama tüm köylerimizin sorunlarını çözeceğiz, bu doğrultuda bütün personellerimiz ile yoğun çalışma içerisindeyiz. Yapılan hizmetlerle gelecek nesillere güzel hizmetler bırakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İçme suyu isale hattı yenileme çalışmasında devlet ve millet dayanışmasına da değinen Uzun, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız da köy muhtarımız ve köyde yaşayan vatandaşlarımızda bizlere destek vererek devlet millet dayanışmasının da en güzel örneği sergilediler. Muhtarımıza ve vatandaşlarımız da bu destekleri için teşekkür ederim." - KARABÜK

Kaynak: İHA