KARABÜK Koronavirüs lokum üretimini düşürdü
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KARABÜK Koronavirüs lokum üretimini düşürdü

Koronavirüs lokum üretimini düşürdü KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde lokum imalatçıları, Kurban Bayramı tatili için hazırlıklarına başladı.

27.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:06

Koronavirüs lokum üretimini düşürdü KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde lokum imalatçıları, Kurban Bayramı tatili için hazırlıklarına başladı. Lokum ustası Ozan Şen (23), geçen yıllarda bayramlar için 10-12 ton lokum hazırladıklarını, bu bayram ise koronavirüs salgını nedeniyle 5-6 ton lokum üreteceklerini söyledi. Safranbolu lokumu üreticileri bayram öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçeye gelecek olan tatilciler ve bayiler için lokumlar hazırlanıyor. Fıstıklıdan fındıklıya, safranlıdan gül yapraklıya kadar çeşit çeşit lokumlar üretiliyor. Safranbolu'ya gelenler meşhur lokumundan da almayı ihmal etmiyor. Lokum ustası Ozan Şen koronavirüs nedeniyle bu yıl üretimi düşürdüklerini ifade ederek, ?Ürün sayımız çok fazla. Safranbolu'da en fazla çeşit ürünü yapan biziz. Yaklaşık 200 çeşit lokumumuz var. Biz lokumu biraz daha geliştirme üzerine çalışıyoruz ve sarma lokumlarımız da var. Üretimlerimiz günlük oluyor ve duble kuru yemişli ürünler yapıyoruz. Safranbolu'nun coğrafi işaretli firmalarından bir tanesiyiz. Bu sene salgın sebebiyle hedeflerimiz düşürdük. Normal bayramlarda firma olarak 10 ile 12 ton arası lokum üretirken, bu bayramda 5 ile 6 ton lokum üretmeyi düşünüyoruz?? dedi.

'İYİ BİR LOKUM BOĞAZIMIZI YAKMAZ? 47 yıldır lokum yapan Ali Erol (60) ise, ?Lokumun sırrı kalite. Kesinlikle kaliteden şaşmayacaksın. Safranbolu'nun suyu çok önemli. Su, limon, şeker, nişastayı ona göre harman yapıp şahane bir lokum çıkarmaya çalışıyoruz. İyi bir lokum boğazımızı yakmaz. İster 10, istersen 20 tane lokum yiyin boğazı yakmaması lazım. Gırtlağı yakarsa o lokumda mutlaka ve mutlaka glikoz vardır. Biz her şeyi kararınca yapıp lokumu öyle ortaya çıkartıyoruz? diye konuştu.

KARABÜK Koronavirüs lokum üretimini düşürdü

Kaynak: DHA

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